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Факты / Lifestyle

В Таиланде женщина заболела пневмонией, вызванной новым видом короновируса

В Таиланде у 61-летней жительницы города Ухань зафиксировали первый случай заболевания пневмонией, вызванной новым видом коронавируса. Ее состояние не является тяжелым.

Министр здравоохранения Таиланда призвал общественность не паниковать. По его словам, министерство занимается диагностикой и медицинским обслуживанием в соответствии с международными стандартами, а также тесно координирует свою деятельность с Всемирной организацией здравоохранения и соответствующими департаментами в аэропортах страны.

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Он также отметил, что с 3 января в аэропортах Суваннапхум (Суварнабхуми), Донмианг, Пхукет и Чиангмай проверяют людей, прибывающих из города Ухань.

Кроме того, усилен контроль в государственных и частных больницах страны.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Китае 44 человека заболели неизвестной пневмонией.

Источник: The Nation

Фото: Dreamstime

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