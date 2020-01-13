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Факты / Lifestyle

В Винницкой области зафиксировали опасную форму гриппа

Директор департамента охраны здоровья Винницкой ОГА Людмила Грабович сообщила, что в Винницкой области заметили опасную форму гриппа.

Речь идет о гриппе А, который может давать тяжелые осложнения. Лабораторно подтвердили уже пять случаев такого заболевания в области.

– Эпидемическая ситуация в области в настоящее время на 27% ниже порогового уровня по заболеваемости на грипп и ОРЗ, – сказала Грабович.

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Указанные показатели говорят о достаточно низкой интенсивности заболеваемости гриппом и ОРВИ в Винницкой области.

Медицинские учреждения обеспечены всеми необходимыми препаратами для борьбы с указанными заболеваниями.

К слову, от осложнений гриппа в Украине умерла беременная женщина. У нее диагностировали грипп типа А не субтипированый.

Незадолго до смерти женщины врачи сделали ей кесарево сечение, чтобы спасти ребенка.

Источник: Укринформ

Фото: Dreamstime

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