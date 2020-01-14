В Тернопольской области с начала 2020 года три человека умерли от вирусной пневмонии, вызванной вирусом свиного гриппа. Еще пять человек находятся в реанимации.
Мы решили напомнить о серьезности этого заболевания, как его распознать и предотвратить.
Что такое пневмония?
Пневмонией называют воспалительный процесс в тканях легких. Отсюда ее второе название – воспаление легких. Возбудителями заболевания чаще всего являются бактерии, грибки, аденовирус, стрептококки, стафилококки и хламидии. Любая простуда, грипп или ОРЗ может иметь осложнения и вызвать пневмонию.
Также пневмония может развиваться вследствие воздействия неинфекционных факторов – травм грудной клетки, ионизирующего излучения, токсичных веществ, аллергии.
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Ежегодно от пневмонии умирают 1,1 млн детей в возрасте до 5 лет.
Наиболее распространена в странах Южной Азии и Африки. В Украине ежегодно регистрируется до 1,5 млн случаев заболевания пневмонией, при этом фиксируется до 30% летальных случаев – в основном среди мужчин трудоспособного возраста.
Кто в группе риска:
- дети до 5 лет;
- люди после 65 лет;
- курильщики и алкоголики;
- люди, страдающие хроническими заболеваниями (сахарный диабет, астма, хроническая обструктивная болезнь легких, сердечно-сосудистые заболевания);
- госпитализированные пациенты, которые находятся на искусственной вентиляции легких;
- люди с ВИЧ/СПИД, или те, кто перенесли химиотерапию, трансплантацию органов.
Как передается:
- воздушно-капельным путем от зараженного человека;
- с помощью возбудителей пневмонии, живущих в организме: стафилококков, стрептококков, пневмококков, кишечной и гемофильной палочки;
- с помощью паразитов и вирусов (микоплазмы, хламидий, аденовирусов, риновирусов, вирусов гриппа и герпеса);
- с помощью грибов сandida;
- как осложнение бронхита и других респираторных заболеваний.
Главные симптомы пневмонии
За последние годы врачи все чаще отмечают бессимптомное течение заболевания, когда нет ни повышенной температуры, ни мокроты, ни даже кашля. Нередко такая пневмония лечится с опозданием, что чревато развитием ряда осложнений.
Пневмония может проявляться так:
- высокая температура более трех дней;
- кашель с мокротой зеленого или коричневого цвета;
- иногда кровянистые выделения при кашле;
- боль в груди при дыхании;
- ощущение нехватки воздуха;
- потеря аппетита;
- головная боль и слабость;
- тошнота и рвота.
Лечение пневмонии
При появлении вышеперечисленных симптомов необходимо срочно обратиться к врачу, чтобы вовремя начать лечение современными антибактериальными препаратами.
Подбор антибиотика осуществляет врач, никакое самолечение недопустимо!
Пациенты с пневмонией чаще всего подлежат обязательной госпитализации. Лечение воспаления легких на дому возможно лишь в том случае, когда диагноз не вызывает сомнений, а болезнь протекает в легкой форме и без осложнений.
Помните! Пневмония опасна осложнениями, представляющих угрозу не только здоровью, но и жизни человека. Плеврит, эмпиема плевры, обструкция, абсцесс и гангрена легкого, сепсис, отек легких, перикардит и менингит – лишь неполный их перечень. В случае неадекватного лечения воспаления легких чревато летальным исходом.
Методы диагностики
Только по симптомам диагностировать пневмонию невозможно, потому что можно спутать ее с других инфекционных заболеваний.
Поэтому врач после осмотра больного обычно назначает анализ крови (общий и биохимический анализы), анализ мокроты (чтобы определить возбудитель) и рентген грудной клетки.
Профилактика пневмонии
Самый эффективный способ профилактики – вакцинация против гемофильной инфекции Hib, кори, коклюша и пневмококка. В Украине вакцина против пневмококковой инфекции не включена в Национальный календарь прививок, поэтому родители могут прививать своего ребенка только за свой счет.
Для детей – это исключительно грудное вскармливание в течение первых 6 месяцев жизни.
Избежание переохлаждения.
Закаливание организма.
Полноценное питание для поддержания иммунитета.
Напомним, неизвестную пневмонию диагностировали недавно у 44 жителей Китая.