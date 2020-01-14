Это вирусное острое респираторное заболевание. Название свиной этот штамм вируса (H1N1) получил потому, что больше всего похож по генетическим признакам до гриппа у свиней.

Однако доказано, что мутация вируса произошла именно после заражения человеком свиньи и передается этот вирус исключительно от человека к человеку.

Свиной грипп опасен тем, что может легко перейти в вирусную пневмонию, а уже ее последствия часто бывают летальными.