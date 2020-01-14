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Факты / Lifestyle
Что такое свинной грипп штамма H1N1 – симптомы и лечение

В течение первых месяцев 2020 года в Украину пришла новая эпидемия свиного гриппа. Что такое свинной грипп штамма H1N1 и как его лечить, читайте на сайте Факты ICTV.

Что такое свиной грипп штамма H1N1?

Это вирусное острое респираторное заболевание. Название свиной этот штамм вируса (H1N1) получил потому, что больше всего похож по генетическим признакам до гриппа у свиней.

Однако доказано, что мутация вируса произошла именно после заражения человеком свиньи и передается этот вирус исключительно от человека к человеку.

Свиной грипп опасен тем, что может легко перейти в вирусную пневмонию, а уже ее последствия часто бывают летальными.

Как можно заразиться вирусом свиного гриппа?

Вирус гриппа передается воздушно-капельным путем (вирусные частицы переносятся воздухом от больного человека к здоровому во время разговора, кашля, чихания), в результате тесного контакта (пребывание на расстоянии около 2 м).

Симптомы свиного гриппа:

  • высокая температура (появляется не у всех)
  • кашель,
  • боль в горле;
  • боль в мышцах;
  • головная боль;
  • озноб;
  • усталость;
  • иногда диарея и рвота.

В первый же день заболевания обратитесь к врачу. На ранних стадиях можно быстро и без осложнений вылечить грипп.

Если произошло осложнение, которое переросло в пневмонию, то возникает высокая температура, сухой кашель и затрудненное дыхание.

Как лечиться от свиного гриппа штамма H1N1?

  • контролируйте температуру тела
  • поддерживайте температуру в помещении 18-20 ° С и влажность 70 ± 10%;
  • следуйте постельный режим;
  • оставайтесь дома 24 ч после последнего периода лихорадки;
  • проветривайте помещение не менее двух раз в сутки
  • употребляйте достаточное количество жидкости (компот, сок, морс, вода);
  • при контакте со здоровыми людьми надевайте медицинскую маску, чтобы защитить окружающих;
  • если вы не болеете, а ухаживаете за больным, то часто мойте руки, держитесь на расстоянии от пациента.

Какие медикаменты следует принимать и в каком, дозировке – расскажет врач.

Как долго является заразным больной гриппом человек?

Больной человек, даже с легкой формой гриппа, представляет опасность для других в течение всего периода проявления симптомов – это, в среднем, семь дней.

Осложнением от гриппа может стать пневмония или сердечная недостаточность.

Профилактика свиного гриппа:

  • избегайте контакта с лицами, имеющими проявления гриппозной инфекции;
  • ограничьте посещение мест большого скопления людей;
  • часто проветривайте помещение;
  • часто мойте руки с мылом;
  • не касайтесь глаз, носа, рта немытыми руками;
  • избегайте объятий, поцелуев и рукопожатий;
  • прикрывайте нос и рот во время чихания или кашля одноразовой салфеткой, которую сразу же после использования нужно выбросить;
  • если у человека есть симптомы гриппа, то необходимо держаться от него на расстоянии не менее двух метров.

Вакцинация это тоже профилактика свиного гриппа?

Ежегодная вакцинация от гриппа – это лучший способ:

  • уменьшить риск заболеть гриппом;
  • уменьшить риск серьезных осложнений, госпитализации и смерти.

Вакцина защищает от всех актуальных штаммов гриппа, является безопасной и эффективной.

Какие есть вакцины?

В аптеках имеются вакцины против гриппа. Поэтому украинцы могут приобрести вакцину в аптеке за свой счет и сделать прививку в учреждении здравоохранения. Ориентировочная стоимость вакцин – от 250 до 350 грн.

В этом году украинцам доступны две вакцины против гриппа: Ваксигрип Тетра (производитель – Санофи Пастер, Франция) и Джис Флю (Грин Кросс Корпорейшн, Южная Корея), обе качественные и безопасные.

Источник: Центр общественного здоровья

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