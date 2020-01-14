Что такое свиной грипп штамма H1N1?
Это вирусное острое респираторное заболевание. Название свиной этот штамм вируса (H1N1) получил потому, что больше всего похож по генетическим признакам до гриппа у свиней.
Однако доказано, что мутация вируса произошла именно после заражения человеком свиньи и передается этот вирус исключительно от человека к человеку.
Свиной грипп опасен тем, что может легко перейти в вирусную пневмонию, а уже ее последствия часто бывают летальными.
Как можно заразиться вирусом свиного гриппа?
Вирус гриппа передается воздушно-капельным путем (вирусные частицы переносятся воздухом от больного человека к здоровому во время разговора, кашля, чихания), в результате тесного контакта (пребывание на расстоянии около 2 м).
Симптомы свиного гриппа:
- высокая температура (появляется не у всех)
- кашель,
- боль в горле;
- боль в мышцах;
- головная боль;
- озноб;
- усталость;
- иногда диарея и рвота.
В первый же день заболевания обратитесь к врачу. На ранних стадиях можно быстро и без осложнений вылечить грипп.
Если произошло осложнение, которое переросло в пневмонию, то возникает высокая температура, сухой кашель и затрудненное дыхание.
Как лечиться от свиного гриппа штамма H1N1?
- контролируйте температуру тела
- поддерживайте температуру в помещении 18-20 ° С и влажность 70 ± 10%;
- следуйте постельный режим;
- оставайтесь дома 24 ч после последнего периода лихорадки;
- проветривайте помещение не менее двух раз в сутки
- употребляйте достаточное количество жидкости (компот, сок, морс, вода);
- при контакте со здоровыми людьми надевайте медицинскую маску, чтобы защитить окружающих;
- если вы не болеете, а ухаживаете за больным, то часто мойте руки, держитесь на расстоянии от пациента.
Какие медикаменты следует принимать и в каком, дозировке – расскажет врач.
Как долго является заразным больной гриппом человек?
Больной человек, даже с легкой формой гриппа, представляет опасность для других в течение всего периода проявления симптомов – это, в среднем, семь дней.
Осложнением от гриппа может стать пневмония или сердечная недостаточность.
Профилактика свиного гриппа:
- избегайте контакта с лицами, имеющими проявления гриппозной инфекции;
- ограничьте посещение мест большого скопления людей;
- часто проветривайте помещение;
- часто мойте руки с мылом;
- не касайтесь глаз, носа, рта немытыми руками;
- избегайте объятий, поцелуев и рукопожатий;
- прикрывайте нос и рот во время чихания или кашля одноразовой салфеткой, которую сразу же после использования нужно выбросить;
- если у человека есть симптомы гриппа, то необходимо держаться от него на расстоянии не менее двух метров.
Вакцинация это тоже профилактика свиного гриппа?
Ежегодная вакцинация от гриппа – это лучший способ:
- уменьшить риск заболеть гриппом;
- уменьшить риск серьезных осложнений, госпитализации и смерти.
Вакцина защищает от всех актуальных штаммов гриппа, является безопасной и эффективной.
Какие есть вакцины?
В аптеках имеются вакцины против гриппа. Поэтому украинцы могут приобрести вакцину в аптеке за свой счет и сделать прививку в учреждении здравоохранения. Ориентировочная стоимость вакцин – от 250 до 350 грн.
В этом году украинцам доступны две вакцины против гриппа: Ваксигрип Тетра (производитель – Санофи Пастер, Франция) и Джис Флю (Грин Кросс Корпорейшн, Южная Корея), обе качественные и безопасные.