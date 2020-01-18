Дислексия – это хроническая проблема с чтением при сохранении общей способности к обучению.
От этого расстройства страдает до 15% населения развитых стран. Часто они также имеют проблемы не только с чтением, но и письмом, орфографией и математикой.
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Дислексия у мужчин встречается в три раза чаще, чем у женщин.
Что такое дислексия
Многие думают, что дислексия это расстройство, когда человек читает справа налево и переворачивает слова и буквы. Это является одним из симптомов, но не является распростаненным.
Дислексия может произойти на любом уровне интеллектуальных способностей. Часто учителя воспринимают детей с дислексией, как лентяев и считают, что им не хватает мотивации научится читать.
Другие описывают людей с дислексией, как гениев с острой интуитией, очень творческих, и выделяющихся в обучении.
Симптомы дислексии
- Низкая успеваемость.
- Двигательные нарушения.
- Слабые языковые и навыки чтения.
- Слабые математические навыки.
- Поведенческие проблемы.
- Проблемы со зрением.
- Несоответствие навыков и умения, которые меняются изо дня в день. Ребенок может прочитать и написать слово сегодня, а завтра забыть как это делать.
Лечение дислексии
Дислексию нельзя вылечить, но можно научиться управлять ней.
Тестирование и ранняя диагностика дислексии существуют и является важным этапом.
Диагностика включает чтение или письмо, а экзаменатор ищет признаки дислексии, такие как добавление, удаление или изменение слова; построение слова из других частей; перестановка местами слов и букв.
Также язык тела может дать ответ – человек с дислексией часто “прочищает” свое горло, щелкает ручкой, грызет карандаш или ерзает во время тестирования из-за беспокойства.
Дети с дислексией могут учиться нормально, но им нужно учиться делать это по-другому. Обучение должно быть индивидуализированным и может включать моделирование букв и слов в глине или другие трехмерных методы, которые способны помочь ребенку научиться складывать буквы и слова.
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