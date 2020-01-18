Дислексия – это хроническая проблема с чтением при сохранении общей способности к обучению.

От этого расстройства страдает до 15% населения развитых стран. Часто они также имеют проблемы не только с чтением, но и письмом, орфографией и математикой.

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Дислексия у мужчин встречается в три раза чаще, чем у женщин.

Что такое дислексия

Многие думают, что дислексия это расстройство, когда человек читает справа налево и переворачивает слова и буквы. Это является одним из симптомов, но не является распростаненным.

Дислексия может произойти на любом уровне интеллектуальных способностей. Часто учителя воспринимают детей с дислексией, как лентяев и считают, что им не хватает мотивации научится читать.

Другие описывают людей с дислексией, как гениев с острой интуитией, очень творческих, и выделяющихся в обучении.

Симптомы дислексии

Низкая успеваемость.

Двигательные нарушения.

Слабые языковые и навыки чтения.

Слабые математические навыки.

Поведенческие проблемы.

Проблемы со зрением.

Несоответствие навыков и умения, которые меняются изо дня в день. Ребенок может прочитать и написать слово сегодня, а завтра забыть как это делать.

Лечение дислексии

Дислексию нельзя вылечить, но можно научиться управлять ней.

Тестирование и ранняя диагностика дислексии существуют и является важным этапом.

Диагностика включает чтение или письмо, а экзаменатор ищет признаки дислексии, такие как добавление, удаление или изменение слова; построение слова из других частей; перестановка местами слов и букв.

Также язык тела может дать ответ – человек с дислексией часто “прочищает” свое горло, щелкает ручкой, грызет карандаш или ерзает во время тестирования из-за беспокойства.

Дети с дислексией могут учиться нормально, но им нужно учиться делать это по-другому. Обучение должно быть индивидуализированным и может включать моделирование букв и слов в глине или другие трехмерных методы, которые способны помочь ребенку научиться складывать буквы и слова.

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