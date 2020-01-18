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Факты / Lifestyle

Новым вирусом в Китае могут быть заражены более 1,7 тыс. человек

Число случаев вспышки нового коронавируса в Китае, скорее всего, были занижены, что может свидетельствовать о возможной его передаче от человека к человеку, заявили ученые из Имперского колледжа Лондона.

Результаты их иследования свидетельствуют о том, что примерно 1 723 человека в Китае могут быть заражены коронавирусом.

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В то же время власти города Ухань в Китае подтвердили 45 случаев заболевания новым и две смерти.

Китайские чиновники считают, что вирусную инфекцию больные могли подхватить во время контакта с животными или после употребления сырых морепродуктов.

Напомним, по состоянию на 3 января 2020 года заболевание неизвестно пневмонией наблюдалось у 44 жителей Китая. У 11 из них оно протекало в тяжелой форме. Затем его обнаружили в Японии, у мужчины, который вернулся из Китая.

Источник: CNN

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