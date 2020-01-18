Власти Амстердама решили выкупить долги молодежи, чтобы избавить их от стресса

Власти Амстердама решили принять меры из-за роста долга среди студентов и выкупить их в рамках специальной программы.

– Долги вызывают сильный стресс. Что касается молодых людей, долги часто напрямую влияют на их будущее, – сказал заместитель мэра Амстердама Маржолайн Мурман.

Запуск проекта стартует в феврале. Его целью является помощь тем, кто хочет получить образование и найти работу.

Таким образом, муниципальный кредитный банк выкупит у кредиторов долги молодых людей. В качестве стимула для передачи долга в банк муниципалитета им выплатят по €750.

Молодежь, участвующая в программе, получит новый займ для погашения долга в соответствии с их возможностями. Большую часть долга отменят, если студент продемонстрирует успехи в учебе.

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Должникам предоставят тренеров, которые будут помогать им с их ситуацией и составят план действий.

Власти считают, что молодым людям с нестабильными доходами бывает крайне тяжело реструктурировать свои финансы и произвести необходимые выплаты.

По официальным данным, долги есть у более 34% жителей Амстердама в возрасте от 18 до 34 лет. Средний долг студентов в Нидерландах увеличился до €13 700 в 2019 году.

Напомним, с 1 января 2020 года в Амстердаме ввели новый налог для туристов, с помощью которого попытаются уменьшить поток посетителей. Новый налог предусматривает, что за каждую ночь в Амстердаме туристы будут платить дополнительно €3.