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Факты / Lifestyle / Здоровье

Новая вирусная пневмония в Китае убила уже третьего человека

В китайском городе Ухань зафиксировали третью смерть от пневмонии, которую вызывает новый коронавирус.

По данным городского комитета по вопросам здравоохранения, общее число заболевших уже достигло 198 человек.

При этом за 18 и 19 января диагностировано 136 новых случаев заражения вирусом.

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Самому молодому пациенту 25 лет, а самому старому – 89. Симптомы у всех одинаковые – повышенная температура, кашель и одышка.

Сейчас в больницах Ухани остаются 170 пациентов, девять из которых – в критическом состоянии.

Ранее британские ученые из Имперского колледжа Лондона заявили, что число потенциально зараженных новым видом коронавируса может превышать 1,7 тыс. человек.

Источник: wjw.wuhan.gov.cn

Фото: Dreamstime

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