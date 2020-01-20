Эксперты ВОЗ соберутся в среду, 22 января, на экстренное заседание в связи с обнаружением в Китае нового типа коронавируса. В организации планируют оценить, является ли вирус угрозой международной безопасности.

Власти Китая подтвердили, что распространение смертоносного вируса нового типа, который вызвал вспышку пневмонии в стране, может происходить в том числе от человека к человеку.

Глава команды экспертов Государственного комитета по вопросам гигиены и охраны здоровья КНР Чжун Наньшань заявил, что два человека в провинции Гуандун на юге Китая заболели от членов семьи.

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Он также сообщил о фактах заражения коронавирусом 14 медработников.

Как известно, на сегодняшний день подтверждено более 220 случаев заболевания вирусной пневмонией в Китае, причем случаи также зарегистрированы в Японии, Таиланде и Южной Корее. Три человека умерли, состояние 35 пациентов оценивается как тяжелое, 9 человек находятся в критическом состоянии.

Первые случаи заражения новым китайским вирусом были связаны с оптовым рынком морепродуктов в городе Ухань.