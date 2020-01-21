PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Можно ли класть грелку ребенку на живот – Комаровский предупредил о рисках

Грелку ребенку на живот можно класть только в том случае, если соответствующую процедуру назначил или одобрил специалист. Об этом сообщил врач Евгений Комаровский, отвечая на вопрос, можно ли класть грелку ребенку на живот, насколько она должна быть горячая и на какой период это делать.

Евгений Комаровский отметил, что в некоторых случаях, например, при гнойно-воспалительных процессах в кишечнике, остром аппендиците грелка может вызвать разрыв воспаленного аппендикса и перитонит.

– Грелку на живот может назначить только врач. Грелка на живот и мама противопоказаны друг другу. Забудьте слово грелка на живот, пока этого не сказал врач, – подытожил он.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Вопрос: ⠀ Можно ли ребенку на живот класть грелку, насколько она должна быть горячая и на какой период класть? ⠀ Ответ: ⠀ Ребят, смотрите, при некоторых состояниях, например, при гнойно-воспалительных в кишечнике, например, при остром аппендиците, грелка может привести к разрыву воспаленного аппендикса и к перитониту. Поэтому грелку на живот может назначить только врач. Грелка на живот и мама противопоказаны друг другу. Всё. Забыли слово грелка на живот, пока это слово не произнес врач. ⠀ #докторкомаровский #видеоЕОК #шдк #школадокторакомаровского #грелка #живот #аппендицит

Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Читайте: Как и при каких условиях научить детей чистить зубы

К слову, грелку на живот для новорожденных мамы часто кладут, чтобы избавиться от кишечных коликов у ребенка.

Ранее Факты ICTV писали, что делать, если у ребенка болит ухо.

Источник: Доктор Комаровский

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка