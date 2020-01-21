Грелку ребенку на живот можно класть только в том случае, если соответствующую процедуру назначил или одобрил специалист. Об этом сообщил врач Евгений Комаровский, отвечая на вопрос, можно ли класть грелку ребенку на живот, насколько она должна быть горячая и на какой период это делать.

Евгений Комаровский отметил, что в некоторых случаях, например, при гнойно-воспалительных процессах в кишечнике, остром аппендиците грелка может вызвать разрыв воспаленного аппендикса и перитонит.

– Грелку на живот может назначить только врач. Грелка на живот и мама противопоказаны друг другу. Забудьте слово грелка на живот, пока этого не сказал врач, – подытожил он.

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К слову, грелку на живот для новорожденных мамы часто кладут, чтобы избавиться от кишечных коликов у ребенка.

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Источник: Доктор Комаровский