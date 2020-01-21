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Факты / Lifestyle / Здоровье

Иммунитет можно настроить на борьбу с раком – ученые

Ученые из Университета Кардиффа в Великобритании приблизились к изобретению универсального лекарства от рака.

Они обнаружили в организме человека Т-лимфоциты, отвечающие за иммунную реакцию, способные противодействовать разным видам угроз.

На их поверхности находятся рецепторы, с помощью которых улавливаются опасные антигены.

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Исследователи нашли способ заставить Т-лимфоциты атаковать широкий спектр раковых клеток. При этом уничтожались только больные клетки.

По мнению ученых, Т-лимфоцит взаимодействует с молекулой MR1, которая есть на поверхности каждой клетки организма, и получает от нее сигнал о том, что это именно раковая клетка.

Клинически метод еще не испытан, но у него огромный потенциал, убеждены медики.

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Источник: Nature Immunology

Фото: Pixabay

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