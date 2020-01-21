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Коронавирус из Китая может распространиться в другие страны – ВОЗ

В ближайшее время возможно распространение нового коронавируса 2019-nCoV из Китая в другие страны. Также возможно его распространение в других районах Китая.

Об этом заявил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич на брифинге.

Он сообщил, что цифры о количестве больных меняются. По словам Тарика Язаревича, четыре случая заражения зафиксированы за пределами Китая – два в Таиланде, один в Японии и один в Южной Корее. Власти Китая ранее сообщали о четырех погибших, в ВОЗ поступили сведения о шести.

– Всего в мире зарегистрировано 278 подтвержденных случаев 2019-nCoV, о которых поступили официальные сообщения, – заявивив официальный представитель ВОЗ.

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Тарик Язаревич добавил, что миссия организации находится в китайском городе Ухань. По его словам, источник вспышки болезни в Китае, судя по всему, имеет животное происхождение, однако передача от человека к человеку, что происходит при близком контакте, ограничена.

Напомним, из-за нового коронавируса международные аэропорты ввели усиленный досмотр.

Источник: Коммерсант

Фото: Dreamstime

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