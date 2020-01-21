В Китае и других странах Азии продолжает быстро распространяться неизвестный коронавирус, который провоцирует бронхит и пневмонию. Во многих аэропортах мира уже ввели меры по проверке путешественников из Китая.

Факты ICTV рассказывают все, что необходимо знать о коронавирусе, который впервые был зафиксирован в китайском городе Ухань.

Сколько людей заболели новым коронавирусом

Первые случаи заражения неизвестной пневмонией зафиксировали в китайском городе Ухань, в котором проживают около 12 млн человек, в конце 2019 года.

Новый коронавирус, по состоянию на 19 января, подхватили 219 человек. Известно о четырех летальных случаях в результате заболевания.

В последние дни распространение вируса начало значительно повышаться. Лишь за 18 и 19 января зафиксировали 136 случаев. Возраст пациентов – 25-89 лет.

25 заболевших удалось вылечить, и их выписали из больниц.

Источником происхождения вируса считается рынок в Ухане, где продавали морепродукты и различных мелких животных. Его закрыли на карантин 1 января 2020 года.

Недавно стало известно, что случаи заболевания также были подтверждены в китайском городе Тяньцзинь.

Что такое коронавирус и его симптомы

Коронавирус – это семейство вирусов, которое поражает людей, животных и птиц. Его целью становится дыхательная система, желудочно-кишечный тракт или нервная система.

Он также может вызывать бронхит и пневмонию.

Симптомы нового коронавируса следующие:

головная боль;

кашель;

лихорадка;

головокружение;

повышенная температура.

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Источнику заболевания присвоили название 2019-nCoV.

Ученые предполагают, что его основным носителем являются животные, однако были зафиксированы и случаи заболевания от людей при близком контакте.

Как уберечься от заболевания

Всемирная организация здравоохранения пока дает советы по профилактике, похожей на ту, что применяется при обычных вспышках гриппа.

Чтобы уберечься от коронавируса 2019-nCoV, необходимо:

мыть руки с водой и мылом или вытирать их салфетками с содержанием спирта;

прикрывать рот при чихании и кашле;

избегать тесного контакта с людьми с симптомами простуды или гриппа;

не вступать в незащищенный контакт с животными и домашним скотом;

хорошо проваривать яйца и мясо перед употреблением в пищу.

Реакция мира и Украины на новый коронавирус

Мировое сообщество не оставляет без внимания случаи заболевания вирусом и уже предпринимает различные меры в этом вопросе.

Так, в нескольких аэропортах США, Италии, Сингапура и других стран мира начали проверять путешественников из Китая на наличие заболевания в связи с тем, что больных коронавирусом фиксировали в Южной Корее и Японии и заявлением ВОЗ о возможном распространении вируса за пределы Китая.

В украинском аэропорту Борисполь пока не ввели никаких мер в связи с распространением коронавируса.

В пресс-службе аэропорта Фактам ICTV сообщили, что для введения различных мер необходимо решение санэпидемстанции, которое ожидается в ближайшее время.

На данный момент аэропорт Борисполь не получал решений касательно коронавируса.

22 января должно состояться заседание ВОЗ, во время которого должны дать оценку коронавирусу и сказать, представляет ли он опасность.

К слову, американский Национальный институт здравоохранения начал работу над вакциной против нового коронавируса 2019-nCoV.