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Факты / Lifestyle

В США выявили китайский коронавирус – СМИ

В США подтвердили первый случай заболевания новым типом коронавируса, который распространяется в Китае.

В штате Вашингтон госпитализирован пациент, который приехал из китайского города Ухань. Результаты анализов удалось получить в минувшие выходные.

Ранее Факты ICTV писали про все, что необходимо знать о коронавирусе, который впервые был зафиксирован в китайском городе Ухань. К слову, в Китае из-за нового вируса погибли 6 человек, 300 заразились.

Источник: NYT

Фото: Unsplash

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