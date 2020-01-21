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Факты / Lifestyle

Случай заболевания новым коронавирусом зафиксировали в Южной Корее

В Южной Корее госпитализировали женщину, у которой подтвердили заболевание пневмонией, вызванной новым типом коронавируса.

Это – первый случай фиксации указанного заболевания в Южной Корее.

Женщина приехала из китайского города Ухань, в котором началось распространение вируса. Известно, что у нее была повышенная температура.

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Пока есть информация о четырех смертях в результате заболевания пневмонией от нового коронавируса. Последним скончался 89-летний мужчина 19 января, первые симптомы болезни у него появились 13 января.

Всего было зафиксировано 219 случаев заболевания. 25 человек выздоровели, их выписали из больниц.

Лечение продолжают проходить 169 пациентов. Девять из них находятся в критическом состоянии, еще 35 – в тяжелом.

К слову, в международных аэропортах начали проверять путешественников из Китая на наличие нового коронавируса.

Источник: РИА Новости

Фото: Dreamstime

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