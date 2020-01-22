PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Что такое коронавирус и чем опасен 2019-nCoV

Недавно экспертам удалось расшифровать геном нового вируса Corona 2019-nCoV, который ранее не диагностировали у людей. Эти вирусы известны еще с 1960 года, а их название происходит от короноподобной белковой структуры вирусной оболочки.

Коронавирусы не являются чем-то чрезвычайным, а протекание вызванной ими инфекции не представляет большой угрозы для жизни.

Однако эти вирусы обладают способностью приспосабливаться, на практике это означает, что им не сложно преодолеть видовые барьеры и заразить представителей любых видов.

Читайте: Новый коронавирус из Китая: что о нем известно и что делает Украина

Впервые 2019-nCoV был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (провинция Хубэй) Китай – городе, население которого составляет более 11 млн человек.

По состоянию на 21 января количество заболевших в Китае превысило 300 человек, погибли шестеро. По одному случаю заболевания зарегистрировано в Южной Корее, Тайване и США.

Кроме того, по данным Всемирной организации здравоохранения, еще два случая заболевания зафиксированы в Таиланде и один – в Японии.

Напомним, из-за нового коронавируса международные аэропорты ввели усиленный досмотр.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка