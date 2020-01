Недавно экспертам удалось расшифровать геном нового вируса Corona 2019-nCoV, который ранее не диагностировали у людей. Эти вирусы известны еще с 1960 года, а их название происходит от короноподобной белковой структуры вирусной оболочки.

Коронавирусы не являются чем-то чрезвычайным, а протекание вызванной ими инфекции не представляет большой угрозы для жизни.

Однако эти вирусы обладают способностью приспосабливаться, на практике это означает, что им не сложно преодолеть видовые барьеры и заразить представителей любых видов.

Читайте: Новый коронавирус из Китая: что о нем известно и что делает Украина

Впервые 2019-nCoV был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (провинция Хубэй) Китай – городе, население которого составляет более 11 млн человек.

По состоянию на 21 января количество заболевших в Китае превысило 300 человек, погибли шестеро. По одному случаю заболевания зарегистрировано в Южной Корее, Тайване и США.

Кроме того, по данным Всемирной организации здравоохранения, еще два случая заболевания зафиксированы в Таиланде и один – в Японии.

Do you have questions about #coronavirus? Watch this brief video! pic.twitter.com/wBekasJUB4

— World Health Organization Philippines (@WHOPhilippines) January 21, 2020