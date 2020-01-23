Коронавирус в Китае: число заболевших возросло до 571

В 25 провинциях Китая количество больных новым видом коронавируса 2019-nCoV выросло до 571 человека. 22 января был обнаружен 131 новый случай заражения пневмонией и 257 возможных случаев заболевания.

Кроме того, сейчас зафиксировано 17 случаев смерти от заражения вирусом. Местные издания сообщают, что все они произошли в провинции Хубэй. Умершим от вируса было от 48 до 89 лет.

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Всего было найдено 5 897 человек, которые имели тесные контакты с больными. Среди них 969 человек освободили от медицинского наблюдения, еще 4 928 – находятся под контролем.

Однако, чрезвычайный комитет ВОЗ решил пока не объявлять чрезвычайное положение из-за эпидемии смертельного коронавируса 2019-nCoV. Для принятия окончательного решения нужно собрать больше информации.

Ранее Факты ICTV писали, что власти Китая запретили жителям Ухани покидать город.

Источник: Хinhuа