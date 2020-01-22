Коронавирус в Китае: ВОЗ отложила объявление чрезвычайного положения

Чрезвычайный комитет ВОЗ 22 января на заседании в Женеве решил пока не объявлять чрезвычайное положение из-за эпидемии смертельного коронавируса 2019-nCoV в Китае.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус подчеркнул, что для принятия окончательного решения необходимо больше информации.

Поэтому комитет планирует провести еще одно заседание в четверг, 23 января.

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– Эта ситуация развивается и очень сложная. Нам стало понятно, что для принятия решения нужно больше информации. По этой причине я попросил чрезвычайный комитет собраться завтра, чтобы они продолжили свое обсуждение, – сказал он.

По его словам, власти Китая показали заинтересованность в сотрудничестве с ВОЗ для борьбы со вспышкой вируса.

Напомним, из-за нового коронавируса международные аэропорты ввели усиленный досмотр.