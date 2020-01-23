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Факты / Lifestyle

В Китае из-за коронавируса запретили выезд еще из одного города – Хуангана

В Китае из-за распространения смертельного коронавируса 2019-nCoV приняли решение с полуночи 23 января изолировать город Хуанган. Это уже второй город в провинции Хубэй, который запретили покидать.

Всего в Хуангане проживает 7,5 млн человек, поэтому такие меры принимаются, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса.

Китай пока не объявлял пневмонию глобальным чрезвычайным положением и просит ВОЗ дать четкую оценку ситуации. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус подчеркнул, что для принятия окончательного решения необходимо больше информации.

Поэтому комитет планирует провести еще одно заседание 23 января.

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Напомним, ранее власти Китая ввели временный запрет для жителей города Ухань покидать город из-за вспышки пневмонии. Там вообще прекратили работу общественный транспорт, аэропорт и вокзалы.

Ранее также стало известно, что количество больных коронавирусом 2019-nCoV выросло до 617 человек. Уже зафиксировано 17 случаев смерти.

Источник: Интерфакс

Фото: Dreamstime

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