Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний опубликовал фотографию коронавируса 2019-nCoV.

Ученым удалось сделать снимок вируса из Китая с помощью электронного микроскопа.

Сейчас фото активно распространяют пользователи социальных сетей.

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В центре по контролю и профилактики заболеваний заявили, что ученные смогли выделить штамм вируса, благодаря чему можно будет изучить его структуру.

На снимке можно увидеть выступающие частицы коронавируса, которые похожи на солнечную корону, благодаря которой он и получил свое название.

Сейчас известно о 875 зафиксированных случаях заболевания новым типом коронавируса. В результате заражения погибли уже 26 человек.

Заболевание распространилось за пределы Китая. Его зафиксировали в Японии, Гонконге, Южной Корее, Таиланде, Вьетнаме, Сингапуре, Макао, Тайване и США.

К слову, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что было принято решение о создании оперативного штаба в связи с распространением коронавируса.

Источник: Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний

Фото: Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний