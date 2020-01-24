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Факты / Lifestyle

Коронавирус 2020: опасно ли получать посылки из Китая

Врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, что посылки из Китая, несмотря на бушующий там коронавирус, получать можно.

– Во-первых, вероятность того, что вирус сможет существовать вне организма млекопитающих более 2 суток, ничтожно мала. Во-вторых, шансов получить именно через предметы дозу вируса очень мало, даже теоретически, – отметил Комаровский.

 

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#докторкомаровский #здоровье #безопасность #посылка #китай #коронавирус #вирус #болезнь #новости #вопрос

Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Напомним, из-за распространения нового типа коронавируса правительство Украины приняло решение о создании оперативного штаба на уровне Министерства здравоохранения.

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