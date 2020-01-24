Коронавирус 2020: опасно ли получать посылки из Китая

Врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, что посылки из Китая, несмотря на бушующий там коронавирус, получать можно.

– Во-первых, вероятность того, что вирус сможет существовать вне организма млекопитающих более 2 суток, ничтожно мала. Во-вторых, шансов получить именно через предметы дозу вируса очень мало, даже теоретически, – отметил Комаровский.

Напомним, из-за распространения нового типа коронавируса правительство Украины приняло решение о создании оперативного штаба на уровне Министерства здравоохранения.