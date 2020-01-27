В Укрпочте заявили, что Всемирная организация здравоохранения не вводит никаких запретов для международной торговли и перемещения товаров через границы в связи с эпидемией коронавируса в Китае.

– Никаких доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, не зафиксировано. Просим доверять только официальным источникам и не распространять ложную информацию. Особенно такую, где отмечается, что посылки кашляют и чихают, – заявили в Укрпочте.

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Напомним, в Украине постоянно работает оперативный штаб по согласованию необходимых медицинских и межведомственных действий из-за ситуации с распространением нового типа коронавируса.