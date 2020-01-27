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В Одессе школы закрывают на карантин – дата

В Одессе сроком на две недели с 28 января школы закроют на карантин.

– В садиках группы будут закрываться, если количество заболевших превысит 20%, – сообщает пресс-служба мэрии.

Читайте: Профилактика гриппа: что делать, чтобы не заболеть

В Одессе эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен на 7,6%, что свидетельствует о начале эпидемического подъема заболеваемости. 74% заболевших – дети в возрасте до 14 лет.

Ранее Факты ICTV писали, что в Сумской области из-за угрозы гриппа приостановлен учебный процесс в 15 школах.

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