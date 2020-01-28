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Факты / Lifestyle / Здоровье

Без паники: Супрун опровергла мифы о коронавирусе из Китая

Ульяна Супрун просит украинцев сохранять спокойствие, поскольку апокалипсис из-за распространения коронавируса из Китая не предвидится.

Экс-министр здравоохранения также отметила, что распространение в сети советов по утреблению витаминов, БАДов или так называемых иммуномодуляторов, как и ношение защитных масок – “лишняя паника или попытка нажиться на растерянности людей”.

Супрун заверила, что коронавирусом невозможно заразиться через почтовые посылки и экзотические фрукты.

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– На фруктах несколько суток могут находиться вирионы, но в случае, если они туда попали вместе с фекалиями больных людей или животных-носителей. В любом случае, эта среда не подходит для длительного выживания вируса во время транспортировки фруктов, – подчеркнула она.

Также, по ее словам, сообщения о вакцине от коронавируса – это просто манипуляция, поскольку ее не существует.

В то же время она дала несколько общих рекомендаций, чтобы быть менее уязвимыми для любых болезней:

  • мытье рук;
  • сбалансированное питание;
  • достаточное потребление жидкости;
  • проветривание и увлажнение помещений;
  • занятия спортом и физическая активность;
  • здоровый сон.

– В таких условиях крайне важно не терять навыки мыслить критически. Скорее всего, вместе с новостями о статистике зафиксированных случаев коронавируса 2019-nCOV и количества смертей будет появляться все больше сообщений, чтобы посеять панику, а вместе с этим продвинуть различные якобы инновационные методы профилактики и лечения (кстати, специфического лечения коронавируса не существует), – подытожила Супрун.

В то же время и. о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин заявил, что со следующей недели Украина прекращает прямое авиасообщение с Китаем из-за распространения коронавируса.

Источник: Уляна Супрун

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