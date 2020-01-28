Коронавирус из Китая: в чем опасность и угрожает ли Украине

Почти пустые улицы, неработающий общественный транспорт, в город нельзя ни заехать, ни выехать. Так сейчас выглядит китайский мегаполис Ухань. Он стал эпицентром загадочной болезни – коронавируса атипичной пневмонии, который начал быстро поражать людей.

Люди падают прямо на улицах, больных транспортируют в больницы в настоящих скафандрах. Китайские власти вслед за Уханем изолирует еще 10 городов. Прекращает с ними автомобильное и железнодорожное сообщение. Такое в китайской истории впервые. Китайцы готовятся к худшему.

В аэропортах появляются даже передвижные инфекционные боксы, чтобы изолировать больных как можно скорее. В Пекине же даже закрывают для посетителей Запретный город – дворцовый комплекс китайских императоров. Без защитной маски никого в Китае сейчас не увидишь.

Всемирная организация здравоохранения проводит заседание за заседанием. Коронавирус уже вышел за пределы Поднебесной. Он распространился на Таиланд, Вьетнам, Японию, Тайвань, Сингапур, США, Малайзию, Канаду, Филиппины, Австралию, Францию ​​и Южную Корею.

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Геном коронавируса на 80% совпадает с атипичной пневмонией, которая бушевала в мире в 2002 году. Тогда заразились более 8 тыс. человек. Почти 800 умерли.

Ученые из разных стран начали искать источники возникновения коронавируса, чтобы исследовать его. Скорее всего болезнь распространилась из рынка морепродуктов Уханя. Там нелегально продавали змей и птиц. Сейчас он оцеплен полицией.

Медики говорят: опасность вируса в том, что он неисследован и очень быстро эволюционирует. Главные симптомы: лихорадка, кашель, диарея и прерывистое дыхание. Инкубационный период – от 2 до 12 дней. У больных коронавирусом могут возникнуть осложнения – пневмония и отказ почек.

Медики советуют избегать общения с теми, кто посещал зоны риска и соблюдать правила гигиены, употреблять только термически обработанную пищу. И самое главное – при первых симптомах обращаться за помощью.

Дополнительные меры безопасности уже введены в аэропортах Украины. В Борисполе были проверены все пассажиры борта, прибывшего из китайского города Санья. Сотрудники аэропортов проверяют всех пассажиров, которые имеют симптомы, похожие на коронавирус, кроме того, подразделения аэропортов готовы реагировать на сообщения с борта самолета.

Самая пока большая проблема – как же лечить опасный коронавирус. Лекарства от него пока не существует. Те, что есть, способны только влиять на симптомы, а не причину. По мнению экс-руководительницы Минздрава Ульяны Супрун, выздоровление зависит от иммунитета. Ибо известно, что люди, которые умерли, имели определенные заболевания. Большинство были преклонного возраста.

Не существует и вакцин от нового вируса. Те, кто получил прививку от гриппа осенью, спокойными быть не могут. В случае с коронавирусом эта вакцина не сработает. Несколько европейских лабораторий уже начали расшифровывать новый коронавирус. Надо выяснить свойства возбудителя болезни. Но результатов придется ждать год или два. Правда, когда вакцину все же изобретут, фармкомпании заработают на этом миллиарды. Как это происходило во время предыдущих волн новых вирусов.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что врачи рассказали о состоянии львовянина с подозрением на коронавирус.