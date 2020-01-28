Врачи рассказали о состоянии львовянина с подозрением на коронавирус

Парень, который приехал из Китая с признаками ОРВИ и подозрением на коронавирус, находится в удовлетворительном состоянии, наблюдается незначительный ринит.

Об этом сообщили в областной инфекционной клинической больнице и Львовском областном лабораторном центре МОЗ Украины.

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– Проведенный экспресс-анализ на грипп – результат отрицательный. Наблюдается незначительный ринит. Осуществляется комплекс лечебно-диагностических мероприятий. Все повторные контрольные анализы отправлены в ЦОЗ Минздрав Украины и лабораторный центр, – отметили в пресс-службе Львовской облгосадминистрации.

Напомним, 27 января во Львов вернулся студент, который учится в Китае. Его госпитализировали с подозрением на короновирус. Симптомы парня похожи на коронавирус: насморк, кашель и боли в горле. Медики отправляют все материалы на исследование за границу.

Источник: Львовская обладминистрация