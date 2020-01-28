В ВОЗ паники начет коронавируса не наблюдается, а вот в сети уже “похоронили мир в биологической войне”.

Однако, как оказалось, не так страшен коронавирус, как его рисуют на мемах. О болезни не так давно стало известно, но уже появилась куча мифов.

Если происхождение части из них можно объяснить логически, то некоторые мифы похожи больше на шутку.

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Так как с юмором у нас тоже порядок, то представляем шутливо-познавательный тест с мифами о коронавирусе из Китая.

Начнем с бананов. Этот миф больше похож на неудачную шутку, но похоже особо мнительных он задел.

Кандидат медицинских наук Евгений Комаровский также отметил, что бананы есть можно, не заболеете.

Второй миф для любителей шопиться на AliExpress. В посылке к вам не придет коронавирус.

Команровский объяснил, что вирус в организме человека, то есть в идеальных для себя условиях, может существовать примерно 14 дней.

– В посылке из Китая нет таких замечательных условий. Там ему намного менее комфортно живется, и, поверьте мне, больше двух-трех дней он там не протянет, – отметил медик.

Супом и противовирусными таблетками коронавирус не лечится. Самолечение не лучшая идея для такого заболевания.

Коронавирус передается воздушно-капельным путем и орально-фекальным путем.

На одном из популярных сайтов интернет-объявлений Украины ОLХ появилось объявление о продаже вакцины от китайского коронавируса. За препарат попросили 2 500 грн. Однако вакцины от коронавируса nCoV не существует.

Ранее Факты ICTV писали, что МИД и Минздрав Украины рекомендуют украинцам воздержаться от поездок в Китай из-за коронавируса, особенно в провинции Хубэй и город Ухань.