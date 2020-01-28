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Факты / Lifestyle

Пик амбиций: почему 33 года – лучший возраст для достижения мечты

Пик стремления и амбиций достигает максимума в возрасте 33 лет, показало исследование компании Bupa, в котором приняли участие две тысячи взрослых британцев.

В этом возрасте мы максимально уверены в себе, обладаем наивысшим уровнем энергии и придерживаемся позитивного взгляда на жизнь.

Выяснилось, что люди, как правило, преследуют четыре ключевые цели одновременно, наиболее распространенными из которых являются экономия денег, здоровое питание и прекрасная физическая форма.

Нахождение большего количества времени для расслабления или чтения, а еще употребление большего количества воды были также приоритетами.

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Самые большие препятствия на пути к успеху – нехватка денег, времени и лень, определили исследователи.

Bupa – международная группа со штаб-квартирой в Великобритании, занимающаяся предоставлением медицинских услуг в 190 странах мира.

Напомним, Факты ICTV писали о симптомах кризиса среднего возраста и как его преодолеть.

Источник: Daily Mail

Фото: Dreamstime

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