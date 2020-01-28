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“Благодарность” врачам нужно легализовать – Радуцкий

В Украине могут законодательно закрепить доплату за медицинские услуги.

Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

По его словам, это позволит сделать скрытые платежи абсолютно официальными, чтобы “врачи не прятали глаза”.

При этом он отметил, что найдутся противники нововведения.

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– Вы представляете, что начнется в обществе, когда им скажут, что нужно платить. Все сразу скажут, что никогда ни за что не платили, что все бесплатно, – считает Радуцкий.

Напомним, президент Владимир Зеленский поручил открыть больницу Феофания для всех украинцев.

Фото: Dreamstime

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