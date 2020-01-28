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Как распространяется коронавирус из Китая: онлайн-карта

Исследовательский центр системных наук и инженерии (CSSE) Университета Джонса Хопкинса в США создал онлайн-карту, где в режиме реального времени отображается информация о распространении коронавируса nCoV.

Очаги обозначены красными кругами – чем больше круг, тем сильнее заражение. Это зависит от количества больных и умерших.

Карта показывает актуальную информацию по всему миру на основе данных Всемирной организацией здравоохранения.

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По последним данным, коронавирус nCoV выявили у 2 886 человек, его жертвами стали уже более 80.

Коронавіірус

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Посольству Украины в КНР рекомендовать украинцам покинуть территорию Китая из-за распространения нового коронавируса.

Фото: Dreamstime

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