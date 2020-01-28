Здоровье украинцев – в их собственных руках – политолог Кирилл Сазонов

Защита от вирусов и эпидемий вирусных заболеваний сегодня полностью возложена на самих граждан. Об этом в эфире телеканала Прямий заявил политолог Кирилл Сазонов, который был зафиксирован в Китае в декабре, а позже выявлен и в других странах мира.

Что мы сейчас видим? Эпидемия в Китае, которая, скорее всего, перейдет к нам. Плюс обычный грипп в конце января неизбежен, и украинцев станет меньше, – два года назад в США от гриппа умерли 80 тыс. человек. Государство реагирует, есть карантин? Нет. Нам остается защищаться от эпидемий самим. Это значит, пить Амизон, который снижает уровень уязвимости организма для вирусов, есть лимоны, пить фреши, – отметил политолог Кирилл Сазонов.

Напомним, в декабре в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Кроме Китая, вирус уже распространился в США, Таиланд, Южную Корею, Японию, Австралию, Францию и Канаду.

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Как ранее сообщалось, проведенные клинические исследования подтвердили эффективность препарата Амизон крупного производителя лекарственных средств компании Фармак (Киев) для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ.

Продукция компании Фармак экспортируется в более чем 20 стран мира, ее портфель насчитывает 220 продуктовых досье. На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP. 14 производственных линий сертифицированы европейским регулятором.

С 2015 года в Фармак работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.

Напомним, ранее мы писали, что на данный момент в Украине не зафиксированы заражения новым коронавирусом, но для его выявления могут создать спецлаборатории.