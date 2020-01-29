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Факты / Lifestyle

Коронавирус в Китае: первую специальную больницу открыли за 48 часов

В Китае открылась специализированная больница Dabie Mountain в городе Хуанган, в которой будут лечить людей с коронавирусом.

К слову, госпиталь находится недалеко от Уханя, где и вспыхнула эпидемия коронавируса.

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Больницу открыли на базе недостроенного здания. Волонтеры за два дня превратили пустующее здание в медицинский центр на 1 000 коек. Первые больные были переведены в новое отделение неотложной помощи 28 января в 22.30 по местному времени.

Также в Ухани строиться новая больница для лечения больных с коронавирусом. Ожидается, что ее откроют в конце недели.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 30 января в Женеве созывает экстренное заседание комитета по чрезвычайным ситуациям в связи со вспышкой нового коронавируса в Китае. Собрание состоится  в штаб-квартире ВОЗ в Женеве.

Источник: Daily Mail

Фото: Dreamstime

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