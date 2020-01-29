Легкие человека могут убирать мутации, вызванные курением – исследование

Если отказаться от курения, то легкие могут убирать раковые мутации, вызванные сигаретами. Ранее считалось, что подобные мутации остаются навсегда.

Но, согласно исследованиям ученых, некоторые клетки могут не только избегать вреда от курения, но и восстанавливать легкие.

Такой эффект был зафиксирован даже у пациентов, которые курили по пачке сигарет в день в течение 40 лет до того, как бросить.

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По словам ученых, есть небольшое количество клеток, которые по каким-то причинам остались невредимыми. У них пока нет объяснения, почему так произошло, но они сравнивают это со своеобразным ядерным бункером.

После того, как курильщики бросают курить, неповрежденные клетки заменяют поврежденные и таким образом восстанавливают легкие.

Ранее Факты ICTV писали, что курильщиков убивают смолы, а не никотин.

Источник: Nature