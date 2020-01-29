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Факты / Lifestyle

Снег с дождем и перепады температуры: как не упасть в гололед

Синоптики прогнозируют в ближайшие дни в Украине снег с дождем. Из-за температуры воздуха, которая имеет перепады, на дорогах появится гололедица.

В этот период становится опасным передвижение по улицам и без специальных знаний не обойтись.

Факты ICTV составили список правил подготовки и поведения в гололед.

  • 1. Заранее сделайте на подошвы и каблуки так называемые ледоступы. Есть несколько способов: прикрепите на каблуки перед выходом из дома кусок поролона или лейкопластыря; натрите наждачной бумагой подошву перед выходом, а лучше прикрепите ее на подошву; или намажьте подошву клеем Момент и поставьте обувь на песок.
  • 2. Лучше покупать обувь с подошвой из микропористой или другой мягкой основы и без больших каблуков.
  • 3. Ходить нужно не спеша, наступая на всю подошву.
  • 4. Не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов.
  • 5. Обходите металлические крышки люков. Как правило, они покрыты льдом.
  • 6. Не перебегайте дорогу во время снегопада и в гололед. Помните, что в этот период значительно увеличивается тормозной путь машины, и падение перед автомобилем, который движется, приводит как минимум к увечьям, а, возможно, и к гибели.
  • 7. Очень опасны прогулки в гололедицу в нетрезвом состоянии.
  • 8. Держитесь подальше от домов – ближе к середине тротуара, чтобы на вас не упала сосулька.
  • 9. Если вы упали и спустя некоторое время почувствовали боль в голове, тошноту, боль в суставах, если образовались опухоли – срочно обратитесь в травмпункт, иначе могут возникнуть осложнения с плохими последствиями.

Читайте: Как не буксовать на снегу и на льду: 5 правил вождения зимой

В Киеве работают 13 травмпунктов, куда можно обратиться за помощью.

Снег с дождем и перепады температуры: как не упасть в гололед / 3 фотографии

Напомним, Факты ICTV давали прогноз погоды на неделю с 27 по 31 января 2020.

Фото: Dreamstime

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