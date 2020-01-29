Смерть от гриппа на Запорожье: 51-летняя женщина умерла в реанимации

На Запорожье зарегистрирован уже второй летальный случай от гриппа – в реанимации областной инфекционной больницы скончалась 51-летняя женщина.

У нее диагностировали грипп и двустороннюю пневмонию.

К сожалению, ее привезли в больницу в тяжелом состоянии уже на восьмой день болезни. Спасти женщину не удалось.

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Также у нее не было прививки против гриппа.

Медики призвали в случае появления первых симптомов гриппа (температура 38 градусов и выше, сухой кашель, головная боль, боль в мышцах и суставах, светобоязнь, симптомы общей интоксикации) немедленно обращаться за медицинской помощью.

Ранее Факты ICTV писали, что в Днепре от гриппа умер двухлетний ребенок.

Источник: Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ