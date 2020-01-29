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ВОЗ созывает заседание комитета по ЧС из-за коронавируса

ВОЗ созывает в Женеве заседание комитета по чрезвычайным ситуациям 30 января в связи со вспышкой коронавируса нового типа в Китае.

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