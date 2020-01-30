Может ли маска защитить от коронавируса – объяснение Минздрава

Маска не дает абсолютной защиты от коронавируса. Использовать ее нужно вместе с другими средствами защиты, чтобы не создавать ложного чувства безопасности.
Если вы решили использовать маску, то:
- она должна покрывать нос и рот;
- она должна плотно прилегать, без отступлений по краям;
- заменить маску следует как только она стала влажной;
- не трогать центральную часть маски руками
- не использовать маску повторно.
Людям с любыми респираторными симптомами необходимо носить маску, чтобы не распространять инфекцию.
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Все медицинские работники должны носить обычную маску при работе с пациентами и использовать респиратор уровня N95 и выше при проведении манипуляций, таких как бронхоскопия и других.
В Центре общественного здоровья также напомнили, что пока нет доказательств, что домашние животные могут заражаться коронавирусом, но все равно нужно всегда тщательно мыть руки после контакта с домашними любимцами.
Ранее Факты ICTV писали, сколько длится инкубационный период китайского коронавируса.