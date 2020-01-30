Может ли маска защитить от коронавируса – объяснение Минздрава

Маска не дает абсолютной защиты от коронавируса. Использовать ее нужно вместе с другими средствами защиты, чтобы не создавать ложного чувства безопасности.

Если вы решили использовать маску, то:

она должна покрывать нос и рот;

она должна плотно прилегать, без отступлений по краям;

заменить маску следует как только она стала влажной;

не трогать центральную часть маски руками

не использовать маску повторно.

Людям с любыми респираторными симптомами необходимо носить маску, чтобы не распространять инфекцию.

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Все медицинские работники должны носить обычную маску при работе с пациентами и использовать респиратор уровня N95 и выше при проведении манипуляций, таких как бронхоскопия и других.

В Центре общественного здоровья также напомнили, что пока нет доказательств, что домашние животные могут заражаться коронавирусом, но все равно нужно всегда тщательно мыть руки после контакта с домашними любимцами.

Ранее Факты ICTV писали, сколько длится инкубационный период китайского коронавируса.