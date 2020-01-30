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Факты / Lifestyle

Диетологи не советуют есть фрукты на ночь – причина

Поздний перекус фруктами может вызвать проблемы с пищеварением, мешать заснуть, а также способствовать набору лишнего веса.

Так, немецкие диетологи советуют не употреблять ананасов или яблок перед сном, так как они усиливают секрецию желудочного сока и провоцируют изжогу.

А вот фруктоза, которая в большом количестве содержится во фруктах, способствует притоку энергии и мешает спокойно заснуть.

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Поздние перекусы фруктами вредные еще и тем, что пища, которая переваривается ночью, задерживается в толстой кишке, бродит и приводит к вздутию живота.

Опровергают диетологи и тот факт, что фрукты не вредят вашей фигуре. Напротив, они могут только навредить, ведь лишний жир накапливается в результате метаболизма фруктозы печенью.

Ранее Факты ICTV писали, чем опасны сухофрукты и как выбрать качественный продукт

Источник: Fit for Fun

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