Коронавируса в Украине нет, открываются горячие линии для пациентов и врачей

В Украине нет ни одного случая заражения китайским коронавируса. В связи с эпидемией в других странах все же появилась горячая линия для пациентов и врачей.

– В Китае зафиксировано 9 776 случаев заражения, 213 летальных, в 23 странах мира обнаружили коронавирус, – заявил и. о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин.

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К слову, правительственная гарячая линия по 1545 заработает уже сегодня, а линия для врачей и пациентов на следующей неделе.

Также Факты ICTV писали, что производитель тест-систем на новый тип коронавируса уже проводит финальный этап их проверки. Украина заказала четыре тест-системы.