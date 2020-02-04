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Медицинские маски не гарантируют защиту от коронавируса – ВОЗ

Использование медицинских масок не гарантирует защиту от заражения новым типом коронавируса, потому необходимо применение и других превентивных мер.

По информации Всемирной организации здравоохранения, ношение маски способно снизить риск заболевания.

– Ношение медицинской маски может помочь ограничить респираторное заболевание. Однако одно лишь использование маски не гарантирует защиты от инфекции и должно сопровождаться другими превентивными мерами, включая гигиену рук и респираторную гигиену, – сообщили в ВОЗ.

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Организация советует надевать маску лишь в случаях, когда симптомы позволяют подозревать наличие коронавируса 2019-nCoV.

Также ее нужно использовать, когда необходимо ухаживать за больным, который может быть инфицирован новым типом коронавируса.

К слову, представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что уровень смертности от коронавируса 2019-nCoV составляет 2,1%.

Источник: ВОЗ

Фото: Dreamstime

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