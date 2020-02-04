Всемирный день борьбы против рака ежегодно отмечается 4 февраля с 2005 года по инициативе Международного союза борьбы с онкологическими заболеваниями (UICC).

В этот день стоит напомнить о серьезности заболевания, которое является причиной каждой шестой смерти в мире. Около 70% летальных исходов приходится на страны с низким и средним уровнем дохода.

Один из факторов высокой смертности – обращение за медицинской помощью на поздних стадиях рака.

Эксперты ВОЗ прогнозируют, что к 2032 году в мире будет уже 22 млн онкобольных. Страдать от рака будет каждый пятый мужчина и каждая шестая женщина.

Рак в Украине в цифрах и фактах

Онкозаболевания находятся на втором месте после сердечно-сосудистых в структуре смертности населения страны.

Общее количество больных раком превышает 1 млн.

Ежегодно более 140 тыс. украинцев узнают, что у них рак, ежедневно – 450.

От злокачественных новообразований ежегодно умирает более 65 тыс. украинцев, 35% из них – люди трудоспособного возраста.

Рак поражает в Украине каждого четвертого мужчину и каждую шестую женщину.

5 простых правил, как снизить риск рака

Появление злокачественных опухолей может быть спровоцировано как генетической предрасположенностью, так и внешними факторами.

Поэтому эксперты ВОЗ составили список советов, которые помогут снизить риск возникновения рака на 50%:

1. Откажитесь от курения и не злоупотребляйте алкоголем. Употребление табака является главным фактором возникновения рака – на него приходится почти 22% смертей от онкозаболеваний. Риск появления различных онкозаболеваний, в частности рака толстой кишки, молочной железы, легких, почек и печени, увеличивается вместе с количеством выпитого алкоголя. Поэтому надо знать меру.

2. Сбалансированное питание и отказ от фаст-фуда. Это потребление фруктов, овощей, бобов, цельных зерен, рыбы, оливкового масла и орехов. Исключите из рациона рафинированный сахар, трансжиры, еду быстрого приготовления, сладкие напитки, красное и обработанное мясо (колбасы, сосиски, копчености).

3. Следите за весом и будьте физически активными. Поддержание здоровой массы тела может снизить вероятность возникновения рака молочной железы, простаты, легких, толстой кишки и почек. Поэтому в ежедневном графике должно быть не менее 30 минут физической активности – хотя бы прогулка в парке.

4. Не злоупотребляйте загаром. Рак кожи является одним из наиболее распространенных онкологических заболеваний. Поэтому во избежание лишних рисков достаточно выполнять несколько рекомендаций: летом не загорать с 10.00 до 16.00, использовать солнцезащитный крем с SPF не менее 30 и избегать соляриев.

5. Профилактика – это регулярные осмотры у семейного врача и вакцинация. До 25% случаев рака в странах с низким и средним уровнем доходов, к которым относится и Украина, обусловлены гепатитом В и вирусом папилломы человека (ВПЧ). От этих инфекций есть вакцины. Прививки существенно снизят риск возникновения некоторых видов рака.

Как распознать рак

Злокачественную опухоль можно обнаружить на ранних стадиях, если вовремя обратить внимание на некоторые симптомы:

Беспричинная потеря веса и аппетита.

Обильное потоотделение во время сна.

Повышенная температуры в течение длительного времени.

Хроническая усталость, несмотря на здоровый сон.

Расстройства пищеварения – диарея или постоянные запоры.

Длительный кашель и мокрота с кровью.

Частые походы в туалет с болезненными ощущениями, кровь в моче.

Появление новых родинок или трансформация уже существующих (изменение размера, формы и цвета).

Увеличение лимфатических узлов.

Изменение размера или формы грудных желез, болезненные ощущения.

Язвы или другие раны, особенно во рту, которые долго не заживают.

Непонятная боль любого характера и периодичности также может быть тревожным сигналом.

Напомним, с 2020 года в Украине исследования для ранней диагностики рака стали бесплатными.