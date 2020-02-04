Грязные бочки, немытый пол – так делали и хранили колбасу в Одесской области. Склад, где хранилось 9 тонн колбасы, накрыла Госпотредслужба. Маркировки нет, откуда продукция – неизвестно. Документов тоже нет.

Что ж, такая находка – исключение или обычная практика? Что нам продают в магазинах? Совет экспертов: прежде, чем покупать – читайте этикетки.

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Факти тижня провели эксперимент. Было приобретено три вида вареной колбасы разных ценовых категорий. Одна стоит 50 грн за килограмм. Другая – 120 грн. Третья куплена в магазине фермерских продуктов. Якобы сделанная из органических продуктов. Но стоит такая колбаска до 250 грн. Все образцы были отнесены в лабораторию.

Поэтому, результат нашего эксперимента – цена действительно имеет значение. К дорогой колбасе у экспертов меньше всего вопросов. Но распространяется ли это правило и на копченые колбасы? Мы провели дегустацию.

Дегустация показала, что в случае с копчеными колбасами цена не имеет значения. В отличие от вареной. Даже в дорогих образцах производитель пытался сэкономить на качественном мясе.

Но самое важное – колбасу врачи советуют потреблять нечасто. Иначе можно получить проблемы со здоровьем из-за искусственных добавок и красителей.

Впрочем, пищевая наука не стоит на месте. На прилавках уже появилась колбаса будущего. Для нее вообще не надо животного мяса. Эти колбаски выглядят по-другому, чем те, что мы привыкли покупать в магазинах. На вкус оно напоминает обычное мясо. На глаз же и запах их не отличить от простой домашней колбасы.

Оказывается, эти колбаски сделанные из растительного мяса. Обратите внимание: не искусственного из лаборатории, а именно растительного. Его завезли в Украину из США. Технологию производства американцы скрывают за семью замками.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что на Волынской продбазе процветает антисанитария.