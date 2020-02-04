Весь мир 4 февраля отмечает День борьбы против рака. По этому случаю Факты ICTV собрали пять правил повседневной жизни, следуя которым, можно значительно снизить риск заболевания раком.

Правило 1. Храните здоровый вес и будьте физически активными. Всего 30 минут физических упражнений в день существенно уменьшат не только риск возникновения рака, но и сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, диабета.

Правило 2. Сократите потребление фаст-фуда. То же самое касается сладких напитков, красного и обработанного мяса (колбас, сосисок, копченых продуктов). Не стоит полагаться на диетические добавки.

Правило 3. Здоровый рацион. Основа здорового питания – это целые зерна, овощи, фрукты и бобовые, поэтому их должно быть достаточно в пищи.

Не стоит забывать об оптимальном режиме питания. Завтрак должен быть в течение первого часа после подъема, обед и ужин не позднее, чем за три часа до сна. Кроме того, интервал между основными приемами пищи не должен превышать три с половиной – четыре часа.

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Правило 4. Откажитесь от курения и алкоголя. Ведь к основным причинам смертности, спровоцированной алкоголем, принадлежат не только сердечно-сосудистые заболевания, а различные виды рака (молочной железы, печени, кишечника).

Правило 5. Если вы мама малыша, не отказывайтесь от грудного вскармливания. Это залог здоровья не только ребенка, но и женщины. Именно грудное вскармливание может помочь снизить риск развития рака яичников и рака молочной железы.

Кроме этих советов, нужно также своевременно проходить профилактические осмотры и не забывать, что большинство форм рака можно вылечить на начальных стадиях.

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