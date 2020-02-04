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Факты / Lifestyle

Как защитить себя от рака: 10 полезных привычек

Согласно исследованию Всемирной организации здравоохранения, от 30 до 50% случаев заболеваний раком можно было бы избежать, если бы люди изменили свой образ жизни.

Значительно снизить риск заболевания раком поможет физическая активность и соблюдение здорового питания.

Доказано, что курение также увеличивает указанные риски примерно до 22%.

Чтобы снизить риск заболевания раком необходимо:

  • отказаться от курения;
  • не злоупотреблять алкоголем;
  • питаться здоровой пищей и уменьшить употребление красного мяса;
  • защищать кожу от солнца;
  • поддерживать здоровую массу тела
  • регулярно заниматься физическими упражнениями;
  • избегать воздействия промышленных и экологических токсинов
  • сделать здоровый сон (семь или более часов) своим приоритетом;
  • получать достаточное количество витамина D;
  • проходить профилактические осмотры у врача.

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Лечение рака на ранней стадии имеет очень большую вероятность успеха благодаря современным терапевтическим методикам.

Однако часто заболевание обнаруживают на поздних стадиях, когда эффективность лечения сильно снижается.

К слову, исследования ученых показали, что легкие способны убирать раковые мутации, вызванные сигаретами, если человек откажется от курения.

Источник: Harvard Medical School

Источник: Минздрав

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