Согласно исследованию Всемирной организации здравоохранения, от 30 до 50% случаев заболеваний раком можно было бы избежать, если бы люди изменили свой образ жизни.

Значительно снизить риск заболевания раком поможет физическая активность и соблюдение здорового питания.

Доказано, что курение также увеличивает указанные риски примерно до 22%.

Чтобы снизить риск заболевания раком необходимо:

отказаться от курения;

не злоупотреблять алкоголем;

питаться здоровой пищей и уменьшить употребление красного мяса;

защищать кожу от солнца;

поддерживать здоровую массу тела

регулярно заниматься физическими упражнениями;

избегать воздействия промышленных и экологических токсинов

сделать здоровый сон (семь или более часов) своим приоритетом;

получать достаточное количество витамина D;

проходить профилактические осмотры у врача.

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Лечение рака на ранней стадии имеет очень большую вероятность успеха благодаря современным терапевтическим методикам.

Однако часто заболевание обнаруживают на поздних стадиях, когда эффективность лечения сильно снижается.

К слову, исследования ученых показали, что легкие способны убирать раковые мутации, вызванные сигаретами, если человек откажется от курения.

Источник: Harvard Medical School