Согласно исследованию Всемирной организации здравоохранения, от 30 до 50% случаев заболеваний раком можно было бы избежать, если бы люди изменили свой образ жизни.
Значительно снизить риск заболевания раком поможет физическая активность и соблюдение здорового питания.
Доказано, что курение также увеличивает указанные риски примерно до 22%.
Чтобы снизить риск заболевания раком необходимо:
- отказаться от курения;
- не злоупотреблять алкоголем;
- питаться здоровой пищей и уменьшить употребление красного мяса;
- защищать кожу от солнца;
- поддерживать здоровую массу тела
- регулярно заниматься физическими упражнениями;
- избегать воздействия промышленных и экологических токсинов
- сделать здоровый сон (семь или более часов) своим приоритетом;
- получать достаточное количество витамина D;
- проходить профилактические осмотры у врача.
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Лечение рака на ранней стадии имеет очень большую вероятность успеха благодаря современным терапевтическим методикам.
Однако часто заболевание обнаруживают на поздних стадиях, когда эффективность лечения сильно снижается.
К слову, исследования ученых показали, что легкие способны убирать раковые мутации, вызванные сигаретами, если человек откажется от курения.
Источник: Harvard Medical School