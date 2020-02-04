Какие женщины больше всего любят секс – исследование

Ученые Андалузского института сексологии и психологии (Испания) определили, как различные взгляды на жизнь влияют на уровень сексуального желания у женщин.

Для этого исследователи попросили 22 тыс. женщин из 71 страны, говорящих по-испански, заполнить специальный опросник.

По их наблюдениям, либидо выше у полиаморных женщин и тех представительниц пола, которые находятся в отношениях, но живут порознь с любимым человеком.

Также больший интерес к сексу проявили бисексуальные женщины и лесбиянки, чем гетеросексуальные женщины.

Оказалось, что к играм в кровати тянет чаще женщин с высшим образованием, чем тех, кто окончил только школу.

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Сексуальное желание сильнее у домохозяек, если сравнивать их с работающими женщинами.

Также ученые определили, что сторонницы “левых” взглядов обладают более высоким либидо по сравнению с теми, кто придерживается центристских или “правых” взглядов.

Кроме того больше любят секс нерелигиозные женщины и те, кто верит в Бога, но не посещает церковь регулярно, чем глубоко религиозные респондентки.

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