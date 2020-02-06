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Факты / Lifestyle
Тест-система на коронавирус: где проводят диагностику и что о ней известно

На этой неделе Украина получила тест-системы, которые позволяют диагностировать новый тип коронавируса, вспышка которого наблюдается в Китае. Факты ICTV рассказывают все, что необходимо знать о системе для выявления вируса из Китая.

Что такое тест-система

Тест-система – это комплект реагентов, с помощью которого проводится исследование методом полимеразной цепной реакции, которое позволяет определить наличие заболевания новым типом коронавируса.

В комплект входит набор реагентов, каждый из которых находится в специальной отдельной емкости.

В каких больницах будут диагностировать коронавирус из Китая

В случаях подозрения на заболевание коронавирусом из Китая, образцы будут отправлять в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья Украины.

Сейчас именно там находится тест система, которую получила Украина.

Когда будет результат из лаборатории

Для определения результата исследования лаборатории необходимо примерно 5-7 часов рабочего времени с момента получения образца.

Можно ли купить тест-систему самостоятельно

Купить тест-систему для проведения самостоятельного исследования невозможно.

Тестирование на коронавирус будет проводить исключительно вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья. Диагностика заболевания будет происходить в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

На сколько исследований рассчитана тест-система

Тест-система рассчитана на проведение около 30 исследований. Однако этого должно быть достаточно до получения следующей партии реагентов, ведь диагностику будут проводить только в случаях, подпадающих под критерии ВОЗ как подозрение на коронавирус.

Какая достоверность результатов обследования на коронавирус

Результаты теста четко показывают наличие нового типа коронавируса у больных.

В Украине пока во всех подозрениях были подтверждены другие возбудители заболевания, такие как аденовирус, возбудители гриппа и тому подобное.

Как подготовиться к диагностике на коронавирус

К диагностике на коронавирус должны готовить врачи. Они получили рекомендации ВОЗ по ведению пациентов с подозрением на заболевание.

У заведений здравоохранения также есть методические рекомендации по забору образцов и транспортировке больных в лабораторию.

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