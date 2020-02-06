Что такое тест-система
Тест-система – это комплект реагентов, с помощью которого проводится исследование методом полимеразной цепной реакции, которое позволяет определить наличие заболевания новым типом коронавируса.
В комплект входит набор реагентов, каждый из которых находится в специальной отдельной емкости.
В каких больницах будут диагностировать коронавирус из Китая
В случаях подозрения на заболевание коронавирусом из Китая, образцы будут отправлять в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья Украины.
Сейчас именно там находится тест система, которую получила Украина.
Когда будет результат из лаборатории
Для определения результата исследования лаборатории необходимо примерно 5-7 часов рабочего времени с момента получения образца.
Можно ли купить тест-систему самостоятельно
Купить тест-систему для проведения самостоятельного исследования невозможно.
Тестирование на коронавирус будет проводить исключительно вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья. Диагностика заболевания будет происходить в соответствии с рекомендациями ВОЗ.
На сколько исследований рассчитана тест-система
Тест-система рассчитана на проведение около 30 исследований. Однако этого должно быть достаточно до получения следующей партии реагентов, ведь диагностику будут проводить только в случаях, подпадающих под критерии ВОЗ как подозрение на коронавирус.
Какая достоверность результатов обследования на коронавирус
Результаты теста четко показывают наличие нового типа коронавируса у больных.
В Украине пока во всех подозрениях были подтверждены другие возбудители заболевания, такие как аденовирус, возбудители гриппа и тому подобное.
Как подготовиться к диагностике на коронавирус
К диагностике на коронавирус должны готовить врачи. Они получили рекомендации ВОЗ по ведению пациентов с подозрением на заболевание.
У заведений здравоохранения также есть методические рекомендации по забору образцов и транспортировке больных в лабораторию.