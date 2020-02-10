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Факты / Lifestyle

Растения на рабочем столе снижают уровень стресса – исследование

Благодаря растениям на рабочем месте у работников снижается уровень стресса.

Группа исследователей из Японии провела эксперименты и выяснила, что после привлечения растений у работников электрической компании снизился уровень тревожности, а также в состоянии покоя снизилась частота сердечных сокращений.

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Опубликованные результаты в журнале HortTechnology показали, что, если работодатели будут активно поощрять работников делать трехминутные перерывы для природы, их психическое здоровье улучшится.

В то же время уход за растениями не облегчил стресс всех работников исследования, а некоторые люди могли привыкнуть к растениям и больше не чувствовать эффекта.

Ранее ученые провели исследование и выяснили, что мужчины и женщины одинаково ориентируются в пространстве.

Источник: CNN

Фото: Pixabay

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