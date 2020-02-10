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У второго украинца обнаружили коронавирус

На остановленном на карантин возле берегов Японии круизном лайнере Dimond Princess у второго украинца обнаружили коронавирус.

– По состоянию на 10 февраля получены результаты исследований всех 439 образцов, что позволило выявить 135 человек, инфицированных вирусом 2019-nCoV. В частности, заболели двое граждан Украины, – рассказали в Центре общественного здоровья МОЗ Украины.

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Украинцев госпитализировали в японскую больницу столичного региона. Там они будут находиться в изоляции под карантином не менее 14 дней.

Напомним, ранее коронавирусом заразился член экипажа лайнера Diamond Princess – 20-летний украинец. Его отправили на карантин в японскую больницу.

Источник: Центр общественного здоровья МЗ Украины

Фото: Dreamstime

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