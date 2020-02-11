Забота о детях и о том, чтобы им было комфортно в своей стране – это главная мотивация для работы, написал в Facebook советник премьер-министра Юрий Голик.

Получить смс от друга, – привет, сегодня день рождения сына. Он родился в и благодаря больнице, которую вы построили. Не знаю, что вами двигало, когда вы строили именно ее, но мой ребенок жив благодаря врачам, работающим в ней. Я не знал тебя тогда, когда он рождался, только познакомившись с тобой, узнал, что это и ты в том числе. Спасибо – это бесценно, – поделился советник премьера.

Новый педиатрический центр и шестиэтажный хирургический комплекс, построенный с нуля и оснащенный современной техникой, были созданы на базе Центра матери и ребенка имени Руднева в Днепре усилиями команды Валентина Резниченко, возглавлявшего Днепропетровскую ОГА в 2015-2019 годах. Юрий Голик, работавший помощником главы ОГА, курировал строительством и реконструкцией больниц.

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Советник премьера Юрий Голик: Все, что мы делаем – ради детей / 3 фотографии

Так совпало, что строить мы ее начали в тот год, когда дочку моего другого товарища спасали не в нашей стране. Просто потому, что это был единственный способ дать ей жизнь, – вспоминает Голик.

Все, что мы делаем – ради детей. Чтобы они рождались, учились и жили в нашей стране, отметил он.

Ранее советник премьер-министра Юрий Голик заявил, что новый корпус Национальной детской больницы Охматдет будет открыт летом этого года, что позволит в четыре раза увеличить количество операций по пересадке костного мозга.