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Факты / Lifestyle

Эпидемия гриппа в Украине: за неделю умерли 8 и заболели 250 тыс. человек

За прошедшую неделю (03.02-09.02) ОРВИ заболели 283 656 человек, из них 65,6% – дети.

Такие данные обнародовало Министерство здравоохранения.

– Интенсивный показатель заболеваемости составил 741,8 на 100 тыс. населения, что на 55,6% больше эпидемического порога в Украине.

Почти во всех областях Украины зарегистрировано эпидемическую активность различной интенсивности. Только в Киеве и Харьковской области не превышен эпидпорог, – отмечают в Минздраве.

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Однако превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом не означает начало эпидемии гриппа. Чаще всего это типичный для зимнего времени года и вполне ожидаемый эпидемический подъем заболеваемости.

– За неделю зарегистрировано восемь летальных случаев в следствии гриппа, что подтверждено методом ПЦР. С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа, – говорится в сообщении.

В течение недели против гриппа вакцинировали 956 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 236 343 человека.

Ранее Факты ICTV писали, что делать, чтобы не заболеть гриппом.

Источник: Минздрав

Фото: Dreamstime

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